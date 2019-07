Teatro, danza, musica, laboratori e giochi: ecco l'Estate Castelfranchese 2019

La scuola è finita, iniziano i giochi, le attività e gli spettacoli da vivere nel cuore di Castelfranco.

Torna l’Estate Castelfranchese e con lei tante iniziative per bambini, ragazzi e famiglie.

Le piazze e viuzze del centro storico si animeranno grazie a spettacoli teatrali, cantastorie, concerti e laboratori.

Il ricco programma di eventi è già partito con due spettacoli di danza e pattinaggio artistico, il 29 giugno e il 4 luglio, ma le occasioni di intrattenimento saranno molteplici per un divertimento a portata di mano che proseguirà fino al 19 luglio. Tante e variegate le iniziative adatte ad ogni età, promosse dalle associazione sportive e culturali del territorio insieme al Comune di Castelfranco di Sotto.

Si parte dal pomeriggio di lunedì 8 luglio con le attività dell’ESTATE DEI RAGAZZI, a partire dalle ore 17.30 in Piazza Vittorio Veneto, di fronte la chiesa della Badia, con i laboratori di pittura, creazione di maschere, lavorazione della creta e gioco degli scacchi “Giochiamo con…”. Le iniziative dedicate ai ragazzi si ripetono per tutto il corso della kermesse con appuntamenti fissi nei pomeriggi del lunedì, mercoledì e giovedì.

Nella serata dell’ 8 luglio, alle ore 22.00, è in programma il primo appuntamento della novità di quest’anno all’Orto di San Matteo:Let’s Monday, una serata di musica per creare l’occasione di stare insieme ai ragazzi più giovani nelle sere d’estate. DJ set a cura dell’Associazione Ass.ediati e possibilità di bere qualcosa in compagnia in un chiosco bar allestito per l’occasione. Il lunedì in musica si ripeterà anche il 15 luglio.

Martedì 9 luglio in Piazza Bertoncini alle ore 17,30 continuano le attività per bambini con l’iniziativa “Officina in riva al mare”, un laboratorio di costruzione di sculture di legno gestito dall’Associazione Culturale Fantulin. Barche, navi, animali e mostri marini saranno scolpiti dentro a pezzi di legno recuperato grazie all’utilizzo di piccoli attrezzi da falegnameria e all’aiuto degli operatori. L’attività è aperta a tutte le fasce di età.

TEATRO. Martedì 9 luglio, alle ore 21.30, prende il via una mini rassegna teatrale organizzata nell’ambito delle attività di Intesa Teatro Amatoriale. Nello spazio scenico allestito in Piazza Bertoncini si alterneranno spettacoli per famiglie, adatti a tutte le età. Si parte con la simpatia dello della divertente pièce “Da capo a piedi” di Paco Paquito e Celestina (Circusbandando).

Mercoledì 10 luglio alle ore 21,30, sempre in Piazza Bertoncini, spazio alla tradizione per un concerto coinvolgente di Canzoni popolari toscane, eseguite dal Gruppo storico popolare Il Bruscello.

Giovedì 11 luglio sarà il fascino delle fiabe ad intrattenere grandi e piccini con lo spettacolo “La principessa annoiata” portato in scena dalla Compagnia teatrale I lusiadi.

Venerdì 12 luglio sarà il Gruppo teatrale Four Red Roses ad interpretare lo spettacolo “La Strana società di Stefania Morelli”.

Lunedi 15 luglio invece si sogna ad occhi aperti con “Favole & Fiabe” rappresentato dalla Compagnia teatrale Hystrio.

MUSICA. Domenica 14 luglio alle ore 21,30 Didasko in Piazza Bertoncini ci sarà l’esibizione musicale organizzata dall’AssociazioneDida’sko, dove si esibiranno i giovani musicisti della scuola di musica di Castelfranco.

Giovedì 18 luglio a Castelfranco torna la musica internazionale grazie a Musicastrada Festival, la kermesse estiva che porta concerti di qualità in tutta la Toscana. La tappa castelfranchese vedrà esibirsi Phillip Henry & Hannah Martin, duo di musica folk inglese, nel 2017 ribattezzati Edgelarks.A chiudere la rassegna, venerdì 19 luglio, sarà l’ultimo spettacolo organizzato nell’ambito delle serate di Intesa Teatro Amatoriale: dalle ore 21.30 in Piazza Bertoncni, andrà in scena “La buona novella di Fabrizio De Andrè”. Una serata che abbraccerà la passione per la musica del celebre cantautore al piacere del teatro grazie alla performance della Compagnia teatrale Quinta&ssenza.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto

