'Il tempo per l'anima' da domenica 7 luglio a San Leolino

Ai nastri di partenza l'edizione 2019 'Il tempo per l'anima' promosso dalla Comunità di San Leolino nell'omonima pieve di Panzano in Chianti. Domenica 7 luglio 2019, alle 17, la XX festa degli artisti 'Ai pellegrini della bellezza', con la mostra di pittura di Carlo Fagiani e l'incontro 'La parola che ci abita' con lo scrittore Michele Brancale e le poesie de 'L'apocrifo nel baule', quindi concerto per pianoforte, violino e clarinetto 'Il segreto del suono'. Musiche di Schubert, Milhaud e Stravinsky eseguite da Matilde Graziani, pianoforte; Viola Innocenti, violino, e Raul Jain clarinetto.

Domenica 14 luglio, invece, festa della B.V. Maria del Monte Carmelo: alle 10 la celebrazione eucaristica, alle 18.45 i vespri solenni con la Fraternità Carmelitana della Castellina e alle 19.15 la processione con la statua della Madonna del Carmelo.

Domenica 8 dicembre, alle 16.30, 'Natale in tutte le lingue del mondo', concerto per flauto, organo e violoncello con Luca Magni (flauto traverso), Mariella Mochi (organo) e Daniela Tremaroli (violoncello).

Gli ingressi sono liberi. Gli eventi sono offerti da 'Castello di Ama' (Gaiole in Chianti), 'Il Molino di Grace' (Panzano in Chianti) e 'Hotel Villa Barone' (Panzano in Chianti).

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

