Tenta di rubare un'auto a Vinci, arrestato 32enne torinese

I carabinieri della Stazione di Vinci hanno arrestato S.G., 32 enne di Torino, pregiudicato, per tentato furto di autovettura. Ieri sera, alle 23.00 circa, i militari dell'arma, durante un servizio perlustrativo nella frazione Sovigliana, hanno notato tre persone che stavano armeggiando vicino ad un’auto in sosta in via Sanzio, una Fiat Panda.

Si sono quindi avvicinati per capire cosa stesse accadendo e i tre malviventi, vistisi scoperti, hanno tentato la fuga salendo a bordo di una Volkswagen Golf, risultata poi rubata a Torino tre anni fa. L’auto è stata bloccata al termine di un breve inseguimento, durato pochi metri, e i tre sono usciti fuggendo a piedi. Il conducente è stato immediatamente bloccato dai militari.

All’interno dell’autovettura sono stati trovati guanti, alcuni strumenti da lavoro e la carta di circolazione del mezzo che i tre malfattori, prima dell’arrivo della pattuglia, erano quindi riusciti ad aprire. Sulla Panda invece erano visibili, anche se lievi, segni di forzatura sulla portiera lato guidatore. Il giovane, gravato da molti precedenti per reati contro il patrimonio, è stato quindi arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Empoli in attesa del rito direttissimo

