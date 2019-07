Torneo Internazionale di pallanuoto Città di Cascina, chiude la seconda edizione

Si conclude oggi (domenica 7 luglio) la seconda edizione del Torneo Internazionale di pallanuoto Città di Cascina, organizzato da Gesport in collaborazione con l'amministrazione cascinese.

Le premiazioni si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15.30 per la categoria Under 15 maschile, alle 17 per quella Under 15 femminile e alle 18:30 per la categoria Under 17feminile.