Toscana Pride, le due visioni del mondo di Cirinnà e Ceccardi

È il giorno del Toscana Pride, l'orgoglio della comunità LGBT+ a manifestare il proprio orientamento sessuale libero da pregiudizi. Come sempre, si scontrano due idee diverse di visione del mondo, e le abbiamo di fronte nei commenti di due personalità politiche agli antipodi: Monica Cirinnà, ex senatrice Pd e 'madrina' delle unioni civili, e Susanna Ceccardi, europarlamentare Lega.

Questo il commento, ripreso tra le dichiarazioni di ieri e oggi, di Cirinnà

"È un Pride importante: Pisa è stata la prima città italiana in cui si è svolta, nel 1979, una marcia dell’orgoglio omosessuale.

E Pisa, oggi, è amministrata da un Sindaco che non solo si è rifiutato di dare il patrocinio al Pride, ma ha pronunciato parole orribili e offensive contro il Pride, invitando i partecipanti ad avere senso del pudore. Oggi pomeriggio al corteo ho visto migliaia di persone colorate, felici, orgogliose di esserci: oltre i confini della comunità LGBT+, una folla decisa a ribadire i valori costituzionali fondamentali di solidarietà e democrazia"

Susanna Ceccardi, in un commento alla foto di lei con il pancione e una maglietta rosa con su scritto 'Sono una mamma non un utero in affitto', ha replicato indirettamente ai manifestanti con quanto scritto qui sotto:

"Ognuno è orgoglioso di quel che vuole, io il mio orgoglio lo porto in pancia da 28 settimane, tra le nausee, la fatica, le gioie di sentire i primi calci e colpetti che solo le mamme possono capire. "MAMMA", la parola più bella del mondo, qualcuno la vorrebbe sostituire con il freddo e impersonale Genitore 1. Come se per cancellare milioni di anni di evoluzione e biologia, bastasse cambiare una dicitura sulla carta di identità, o affittare il corpo come se fosse una macchina, o sostituire la natura all'ideologia. Amate chi volete, sfilate per i diritti che volete, ma non dimenticate mai che la peggiore ingiustizia del mondo è togliere la mamma o il papà ad un bambino che ne ha bisogno".

