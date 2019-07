Ustiona il cane del coinquilino con acqua bollente, denunciata

Alla fine del mese di Maggio scorso, i Carabinieri della Compagnia di Firenze unitamente al personale al Nucleo Provinciale Guardie Zoofile di Firenze, a seguito di attività info – investigativa, hanno denunciato una 25enne cinese per il reato di uccisione o danneggiamento di animale altrui.

Nella circostanza, una 25enne cinese, coinquilina di un connazionale, proprietario di un Cocker nero, ha inviato a quest’ultimo un messaggio facendogli presente di tornare subito a casa in quanto il suo cane le dava fastidio, altrimenti avrebbe 'sistemato' l'animale.

Nel frattempo, prima che il proprietario del cane tornasse a casa, la 25enne, senza alcun motivo, ha messo l’animale all’interno della vasca da bagno e gli ha versato sul dorso una pentola di acqua bollente.

Il coinquilino, rientrato immediatamente nell’abitazione, sita in via Baracca, ha constatato che il suo cane guaiva per il dolore urinando e defecando nella vasca da bagno. Immediatamente lo ha portato alla clinica Veterinaria, Vet Hospital, dove veniva è stato sottoposto a terapia intensiva per le ustioni riportate con urgente ricovero.

