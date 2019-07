Incidente ieri sera nei pressi del centro di Tirrenia. Il conducente di un'auto ha perso il controllo dell'auto in via Pisorno, intorno alle ore 23, andando ad urtare altri due automezzi e finendo cappottato in mezzo alla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco. Non ci sarebbero feriti gravi.

Tutte le notizie di Pisa