Bele le ragazze del T.N.T. Empoli al campionato italiano estivo di nuoto sincronizzato

Rendimento in complesso soddisfacente per le portacolori del T.N.T. Empoli al campionato italiano estivo di nuoto sincronizzato della categoria Ragazze, andato in scena a Savona. Nella piscina comunale della città ligure le biancazzurre hanno centrato buoni piazzamenti in tutte le specialità dove avevano guadagnato il pass per disputare la prova finale. In particolare, le atlete guidate dal tecnico Diletta Scudieri hanno convinto nel 'Libero Combinato' cogliendo il 33° posto. Sofia Vannuccini (classe 2004), Gemma Bagnoli ('05), Tea Giani ('05), Aurora Michelle Masiani ('06), Alice Nencioni ('05), Libera Picchioni ('05) e Sara Nencioni ('05), le sette interpreti scese nella vasca da 50 metri, hanno incamerato 60,067 punti mostrando un eccellente affiatamento. Esibizione positiva anche della 'Squadra' nel programma libero. Pure qui il club di viale delle Olimpiadi ha chiuso in 33a posizione con 115,948 punti ancora per merito di Sofia Vannuccini, Gemma Bagnoli, Tea Giani, Aurora Michelle Masiani, Alice Nencioni e Libera Picchioni. Nel 'Solo', quindi, Masiani (con Bagnoli riserva) è giunta 45a acquisendo 131,833 punti totali e ha inoltre ottenuto il miglior risultato fra le sue compagne negli 'Obbligatori' arrivando 92a (68,000). A seguire, Picchioni si è classificata 234a (62,414); Vannuccini ha intascato il 295° gettone (59,977); Giani è uscita dall'acqua 399a (43,395) e Bagnoli ha terminato 403a con 42,009 punti. Adesso l'ultimo grande appuntamento stagionale per le sincronette empolesi è il campionato italiano estivo della categoria Esordienti 'A' fissato a Busto Arsizio (Varese) dal 25 al 28 luglio.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

Tutte le notizie di Nuoto