Cassiera assente per terapie salva-vita reintegrata, l'Idv: "A breve una proposta di legge per aumentare i 180 giorni"

Italia dei Valori Toscana: La nostra solidarietà a Stefania Grotta D'Auria, la cassiera licenziata da Eurospin di Vinci. Si cambi la legge in materia di congedo per malattia, per patologie gravi, 180 giorni sono pochi a breve la nostra proposta di legge.

La vicenda scrive l'Italia dei Valori della Toscana, riguarda una dipendente del discount Eurospin di Vinci, assunta come categoria protetta in quanto invalida.Purtroppo la sua patologia si è aggravata e la signora, ha dovuto aumentare le terapie salvavita.

L'azienda, visto che sono stati superati i sei mesi di assenza) ne ha approfittato per inviarle una lettera di licenziamento. La lettera di licenziamento continua l'Italia dei Valori, era stata consegnata lo scorso 27 giugno, dopo che Stefania aveva superato i 180 giorni di congedo per malattia previsti dalla legge. Di qui la protesta dei colleghi e la decisione di scioperare. In queste ore è stato fissato un appuntamento per martedì mattina in camera del lavoro a Firenze con il direttore generale di Eurospin Tirrenica (la "filiale" che gestisce il marchio del supermercato in Toscana), nel quale sarà formalizzata la revoca del provvedimento". Noi crediamo continua in una nota il partito, che queste cose non devono accadere e per questo annunciamo che da subito ci metteremo a lavoro per fare una nostra proposta di legge.180 giorni sono pochi.

Tutte le notizie di Vinci