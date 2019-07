Inclusione sociale, 15 minori non accompagnati giardinieri speciali per Villa Reale a Castello

Da ragazzi a rischio di esclusione sociale a custodi del verde urbano del Quartiere 5: è il percorso di 15 ragazzi minori non accompagnati, per lo più stranieri, che hanno messo mano a siepi, aiuole e fioriere in svariate zone, dal giardino di Via degli Allori a quelli di Villa Fabbricotti, per terminare in uno degli scrigni più importanti della cultura fiorentina, villa Reale a Castello.

E sarà proprio villa Reale -Via di Castello 44, sede peraltro dell’Accademia della Crusca, a celebrare la conclusione del loro percorso, mercoledì 10 luglio, alle ore 11, con l’assessore all’Istruzione del Comune di Firenze, Sara Funaro, l’Assessore al sociale, Andrea Vannucci, il Presidente del Quartiere 5, Cristiano Balli, Vice Direttore Centro per la Giustizia Minorile per la Toscana e Umbria Tiziana Minelli, Direttrice dell’ufficio del servizio sociale per i minorenni della Toscana Anna Amendolea e i soggetti che hanno reso possibile il progetto ‘Green Youth: l’istituto Apab e la cooperativa Arké.

I 15 "giardinieri speciali" sono ragazzi in carico ai servizi sociali del Comune di Firenze o rientrano nell’area penale esterna in carico all’Ufficio del Servizio Sociale per i Minorenni.

Il percorso formativo professionalizzante è durato 120 ore nell’ambito del giardinaggio ed è stato gestito e realizzato dall'istituto APAB che da anni svolge un lavoro costante con i minori a rischio di esclusione sociale. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione CR Firenze, con capofila Arké cooperativa sociale, vincitrice del bando “Nessuno Escluso” promosso e sostenuto da Fondazione CR Firenze e Fondazione Il Cuore Si Scioglie, volto a ripensare azioni ed attività che siano strategiche per potenziare i minori che, per storie di vita e provenienza, hanno incontrato difficoltà nel loro percorso di crescita e hanno bisogno di acquisire consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità. Il progetto vede il patrocinio del Comune di Firenze, partner Fondazione Angeli del Bello, Cooperativa Convoi, Associazione Aleteia.

La conclusione delle attività vedrà i ragazzi impegnati nella messa a dimora di piante ornamentali nelle fioriere poste all'ingresso di Villa Reale a Castello. Le fioriere saranno inaugurate in occasione di questo evento finale.

Fonte: Ufficio Stampa

