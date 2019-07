Provoca incidente sulla 429, poi fugge via: si costituisce ore dopo. Nei guai un 26enne di San Gimignano

È rimasto coinvolto in un incidente sulla 429, nei pressi di Certaldo, ieri mattina, poi è fuggito via. Poche ore dopo si è presentato alla caserma dei carabinieri di Castelfiorentino e si è costituito. L'uomo, un imprenditore di San Gimignano di 26 anni, è stato denunciato per omissione di soccorso. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 6, nell'impatto sono rimaste ferite due persone, un uomo e una donna, entrambi 69enni, che sono stati trasportati in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita. L'impatto sarebbe stato violento e uno dei due 69enni ha dovuto attendere i vigili del fuoco per essere estratto dal mezzo, essendo rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto i vigili del fuoco di Petrazzi. La strada è rimasta chiusa durante l'intervento e la successiva messa in sicurezza.

Tutte le notizie di Castelfiorentino