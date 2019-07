Tragedia nella notte a Firenze, in via Torcicoda, zona Isolotto. Un 16enne fiorentino è morto in scooter dopo aver urtato le auto in sosta su un lato della strada, intorno alle 1 di notte. Non sono chiari i motivi dell'incidente. Al momento non sembra siano coinvolti altri veicoli. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118, poi trasportato all'ospedale di San Giovanni di Dio dove è deceduto per i traumi subiti nell'impatto.

