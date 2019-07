Università, la Regione finanzia nuovi posti per le scuole mediche

La Regione Toscana finanzia un numero considerevole di posti aggiuntivi per gli specializzandi in medicina delle tre università toscane. Uno sforzo finanziario e di programmazione che serve anche a rispondere alle esigenze del sistema sanitario che, soprattutto per alcune specialità, risulta già in affanno e si prevede possa esserlo ancora di più in futuro.

Il provvedimento viene presentato domani, lunedì 8 luglio, ore 12.30, nella sala stampa di Palazzo Strozzi Sacrati, dal presidente della Regione Enrico Rossi, dalla vicepresidente e assessora a cultura, università e ricerca Monica Barni, dall'assessora al diritto alla salute Stefania Saccardi, insieme ai rappresentanti degli atenei di Firenze, Pisa e Siena.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Firenze