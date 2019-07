A Villa Rospigliosi di Lamporecchio l'ultimo concerto di 'Musicarte'

Siamo giunti all’ultimo appuntamento della XXVII Stagione Concertistica “Musicarte” di Villa Rospigliosi di Lamporecchio. Martedì 9 luglio si esibirà, sempre alle ore 21.15, con un repertorio tutto da godere, il DUO Polacco Ludmila Worobec-Witek - Violino, Artur Jaron - Pianoforte

Dotati di numerosi riconoscimenti, gli artisti affronteranno, grazie alla loro elasticità espressiva e tecnica, un repertorio esteso e vibrante presentando le principali pagine scritte per questo duo da autori polacchi. Così si conclude, con un grande momento di fantastica e coinvolgente musica la XXVII Stagione Concertistica. Già pronto il XXII Festival Musicale e Culturale tra storia e natura del Montalbano a partire da lunedì 15 luglio.

Artur Jaron è nato a Kielce. Si è diplomato all'Accademia di Musica di Cracovia in pianoforte con Irena Sijalova-Vogel. Ha completato i suoi studi post-laurea presso il Conservatorio di Odessa sotto la guida di Anatoly Kardashev. Artur Jaron si è esibito con le principali orchestre polacche e si è esibito in Germania, Svezia, Danimarca, Slovacchia, Russia, Lituania, Lettonia e Ucraina. Ha lavorato con importanti direttori polacchi, come Jerzy Maksymiuk, Jerzy Salwarowski, Marek Pijarowski, Agnieszka Duczmal e Tadeusz Wojciechowski. Inoltre in formazioni cameristiche ha collaborato con Teresa Żylis-Gara, Malgorzata Walewska, Wieslaw Ochman e Adam Zdunikowski. Ha fatto il suo debutto artistico in Carnegie Hall, NY / USA, nel 2005. Artur Jaron ha realizzato diverse registrazioni musicali per Kielce Radio e Russian State Television. Tra le registrazioni fatte da Mr Jaron, vi è quella unica di The Concerto for Piano and Violin di F. Mendelssohn - Bartholdy, un pezzo raramente eseguito o registrato.

Attualmente è direttore del Krystyna Jamroz International Music Festival a Busko Zdroj e organizza regolarmente un evento di Chamber Music Salon a Kielce. Per i suoi successi artistici e le attività organizzative, il Sig. Jaron è stato premiato con numerosi premi prestigiosi, tra cui il Premio Kielce Voivode, il Marshall of Holy Cross Voivodship Award, il City of Kielce Award, il Regional Leader Award nel campo della cultura e l'Emerio d'oro. È stato anche premiato con il Polish State Award, la Bronze Cross of Merit.

Ludmila Worobec-Witek è nata a Żydaczów in Ucraina. Si è laureata con lode alla Talent School nella classe di violino di Alexandria Derkacz. Ha partecipato a concorsi regionali e nazionali, dove ha ricevuto speciali riconoscimenti per l'interpretazione della musica russa e sovietica.

Dal 1991 vive e lavora in Polonia alla Filarmonica di Świętokrzyska a Kielce. Svolge una ricca attività artistica come solista e musicista da camera. Si è esibita come solista in importanti orchestre: Filarmonica di Kielce, Opole, Lublin, Rzeszow, Częstochowa, Stettino e Płock Symphony Orchestra, l'Orchestra da Camera Slesiana, Orchestra da Camera di Tomsk (Russia), Lviv Virtuosi Chamber Orchestra. Ha lavorato con i più importanti direttori d'orchestra polacchi Jerzy Maksymiuk, Agnieszka Duczmal, Jerzy Salwarowskim, Kawalla Simon, Joseph Wiłkomirskim, Marek Tracz, Czeslaw Grabowski.

Ha suonato in molti festival musicali internazionali e ha tenuto concerti più volte al National Museum di Varsavia e Wilanów. Ha realizzato registrazioni per Radio Kielce, il CD TOP Salon Musica (DUX-0263), Poeme (DUX-0151), e Bach, Mendelssohn (DUX-0343).

Per la sua attività artistica, ha ricevuto il premio del maresciallo della provincia di Świętokrzyskie e il premio Kielce. Per molti anni ha lavorato con il pianista Artur Jaron, con il quale si è esibito in Francia, Germania, Belgio, Portogallo, Ucraina, Slovacchia, Italia e Svezia. Nel 2005, si sono esibiti insieme a un recital al Well Recital Hall (Carnegie Hall) di New York.

L’appuntamento concertistico, straordinario per il tema ed i contenuti, non può essere veramente perso!

