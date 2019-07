Fino a 450 euro per sostenere i giovani di Carmignano che vogliono fare sport

“Uno sport per tutti". Non è solo il titolo del nuovo bando promosso dall'assessorato allo Sport, ma è anche uno degli obiettivi prioritari dell'amministrazione comunale di Carmignano, ossia garantire la possibilità di fare attività sportiva a tutti i ragazzi, anche a coloro che hanno minori possibilità economiche. Il tutto nell'ottica di non lasciare mai nessuno indietro.

E così l’amministrazione ha predisposto un bando, che sarà poi aperto al pubblico a settembre, che prevede l'assegnazione di contributi da destinare all’attività sportiva dei ragazzi. Per realizzare questo progetto l'amministrazione ha messo a disposizione un fondo di 10mila euro.

“Lo sport è importantissimo e fondamentale per la crescita delle persone – ha precisato l’assessore allo Sport Stefano Ceccarelli -. Il nostro intento è renderlo accessibile a tutti. Nessuno deve essere costretto a fare scelte obbligate o, ancor peggio, a non far fare attività sportiva ai propri figli. Tramite questo bando intendiamo dunque agevolare la pratica sportiva e consentire così a tutti i giovani residenti nel territorio di poter fare attività fisica”.

Possono presentare domanda i ragazzi residenti nel Comune di Carmignano che non hanno ancora compiuto 18 anni e che appartengono a nuclei familiari con un Isee inferiore o uguale a 17mila euro. I beneficiari dovranno inoltre frequentare attività sportive o corsi che prevedono il pagamento di quote d’iscrizione, tariffe di frequenza o spese per l’acquisto di kit e divise presso qualsiasi associazione o società sportiva, anche con sede fuori dal Comune di Carmignano, regolarmente costituita e affiliata alla propria federazione.

I contributi saranno assegnati tenendo conto del valore ISEE:

- ISEE tra 0 e 10mila euro: il contributo sarà di 150 euro per figlio. Il contributo massimo per famiglia sarà di 450 euro.

- ISEE tra 10.001 e 17mila euro: il contributo sarà di 100 euro per figlio. Il contributo massimo per famiglia sarà di 300 euro.

I contributi saranno assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili mediante l'elaborazione di una graduatoria, che sarà formulata tenendo conto dei seguenti criteri: valore Isee; a parità di ISEE la precedenza sarà riconosciuta ai nuclei familiari con il maggior numero di figli minori; a parità di ISEE e di numero di figli minori, la precedenza sarà riconosciuta ai nuclei familiari monogenitoriali.

Le agevolazioni consisteranno nell’annullamento o nell’alleggerimento delle rate successive alla prima.

La modulistica sarà reperibile dal mese di settembre sul sito del Comune di Carmignano o all'Ufficio Sport. Le domande di ammissione potranno essere presentate dal 10 settembre al 25 ottobre. Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione Isee in corso di validità; copia di un documento del genitore o del tutore del richiedente; copia dell'avvenuta iscrizione all'attività sportiva e pagamento della prima rata.

Sarà possibile ricevere informazioni dettagliate dall'Ufficio competente già dalla metà di agosto scrivendo alla mail sport@comune.carmignano.po.it o telefonando al numero 055 8750232.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

