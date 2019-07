Altromercato, cooperazione al centro: il programma delle serate di luglio

Le serate del luglio empolese si arricchiscono del programma di eventi realizzato da CO&SO Empoli, Gruppo Empolese Emisfero Sud e dalla cooperativa Il Villaggio dei Popoli ad Altromercato. La bottega di via del Papa, 74 a Empoli, ospiterà infetti serate che avranno come protagonista la cooperazione locale e internazionale.

Si inizia domani, martedì 9 luglio alle 21 con la degustazione e la presentazione dei prodotti degli Ortolani Coraggiosi della cooperativa Sinergic@, la cooperativa agricola sociale nata nel 2013 a Fucecchio che lavora con ragazzi con autismo e con persone con disturbi psichici.

Giovedì 11 alle 21:30 il protagonista è il Sari indiano: come si usava il tradizionale indumento e cosa è diventato oggi con il progetto di Oxfam Italia ‘I was a Sari’.

Martedì 16 alle 21.30 sarà la sartoria sociale ‘Bazin: Etico, etnico e fashion’ a presentare le nuove creazioni, in collaborazione con la cooperativa La Pietra d'Angolo. Bazin è il laboratorio tessile artigianale che ha come obiettivo l’inclusione sociale di donne svantaggiate. Tra loro alcune provengono dal Senegal, mentre altre sono ospitate dalla Casa Famiglia Divino Amore di Montopoli in Val d’Arno.

Giovedì 18 dalle 21 Altromercato si aggrega alla Noche cubana con ricette Equo&Solidali dall'Isola e cubalibre preparato con il rum equo Bajacu.

Martedì 23 alle 21.30 ci sarà invece la presentazione della mostra fotografica dal titolo ‘Cas(A). Vivere chiedendo asilo’. Gli scatti di Juan Ignacio Calcagno forniscono uno spaccato della vita quotidiana nei centri di accoglienza straordinaria, nei quali vivono i richiedenti asilo ospiti delle strutture di CO&SO Empoli. La mostra sarà visibile dal 22 al 28 luglio nel Vicolo di Santo Stefano.

Giovedì 25 luglio serata dedicata alla Palestina. Alle 21:30 Massimo Annibale Rossi, dell’associazione ‘Un vento di terra’ presenterà il progetto ‘Impronte di Pace per la Palestina: Peace Steps’ e la scuola di gomme.

Il programma si conclude giovedì 30 dalle 21 con una serata per i più piccini: letture animate, giochi e laboratori a cura delle cooperative Promocultura e Il Piccolo Principe.

Fonte: CO&SO Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli