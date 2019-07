Attività urbanistico-edilizia a Firenze, il punto in un incontro alla Palazzina Reale

Un incontro pubblico sull’attività urbanistico-edilizia in città dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato, “un'occasione per ascoltare le ragioni di una molteplicità di soggetti, di approfondimento scientifico, per ricercare elementi oggettivi condivisibili, per delineare una strategia di uscita dal caos e dalla paralisi delle attività edilizie”, spiegano gli organizzatori.

L'iniziativa, in programma domattina, martedì 9 luglio a partire dalle 9, alla Palazzina Reale di piazza Stazione, sede di Ordine e Fondazione Architetti Firenze, si intitola “Fare e disfare… iniziamo a ragionare – Attività urbanistico-edilizia tra voglia di ripresa e ordinanze sospensive” e segue quella che era stata organizzata a giugno sempre alla Palazzina Reale dal titolo “Fare e disfare… come si fa a ristrutturare”.

All’incontro di domani prenderanno parte i soggetti coinvolti nel dibattito che hanno risposto all’appello lanciato dalla Consulta Interprofessionale della Città Metropolitana di Firenze. Dopo l'introduzione di Duilio Senesi per la Consulta Interprofessionale della Città Metropolitana di Firenze, verrà illustrato “A che punto siamo, cosa possiamo fare, che orizzonti abbiamo” con gli interventi di Alberto Di Cintio – Unità di Ricerca PPCP – Università di Firenze; Carlo Francini – Ufficio UNESCO – Firenze; Renzo Manetti – Accademia delle Arti del disegno; Mariarita Signorini – Presidente nazionale Italia Nostra; Francesco Alberti – Presidente INU Toscana; Valerio Tesi – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Firenze – Pistoia – Prato, cui seguiranno le conclusioni dell'assessore all'Urbanistica del Comune di Firenze Cecilia Del Re.

L'obiettivo dell’iniziativa è dar vita a un percorso di approfondimento sulle tematiche del restauro e su come poter intervenire a seguito della decisione del Consiglio di Stato, per poter far riprendere l’attività urbanistico-edilizia a Firenze anche nella prospettiva della revisione del regolamento urbanistico.

Fonte: Ordine degli Architetti di Firenze - Ufficio Stampa

