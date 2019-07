I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti per un incidente stradale sulla strada del Pollino, due chilometri dopo la località Il Cristo in direzione Grosseto. Un'auto per cause in corso di accertamento è finita fuori strada e il conducente è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e portato all'ospedale di Grosseto. Sul posto anche la municipale.

