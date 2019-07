Il Camper dell’arte al Q4, appuntamento con 'Leonardo genio in piazza' all'Isolotto

Torna il “Camper dell’Arte”, quest’anno dedicato a “Leonardo, un genio in piazza”, 10 serate a Firenze e in provincia, dall’8 al 19 luglio 2019, iniziativa promossa dal Comune di Firenze e dall’Ufficio UNESCO e curata dall'Associazione MUS.E.

“È davvero un gradito ritorno nel nostro quartiere quello del Camper dell’Arte – dichiara il presidente del Q4 Mirko Dormentoni – che è un’iniziativa molto importante poiché porta l’arte a disposizione di tutti i cittadini appassionati, interessati o anche solo curiosi. E lo fa ad altissimo livello, grazie ai contributi tecnici di grandi esperti del settore. Piazza dell’Isolotto sarà per una sera felicemente invasa da storie, riflessioni, racconti su Leonardo da Vinci, sarà teatro e occasione di cultura. Invitiamo ad aderire e, per una sera, a lasciarsi trasportare nel mondo dell’arte affrontandolo sia come un gran bel viaggio da fare in amicizia e compagnia”.

L’appuntamento del “Camper dell’Arte” con il Quartiere 4 sarà mercoledì 10 luglio, alle 21, in Piazza dell’Isolotto, con Cristina Acidini, che tratterà il tema “Leonardo e Firenze: vita, arte, amici e rivali (Michelangelo compreso)”. La partecipazione è gratuita. Non occorre la prenotazione.

Il protagonista indiscusso di tutte le serate è Leonardo da Vinci, il genio multiforme di cui ricorre quest’anno il cinquecentenario dalla morte, avvenuta in Francia nel 1519. Il Camper dell’arte propone delle vere e proprie serate di avvicinamento ai temi dell’arte, per consentire a tutti di appassionarsi e innamorarsi della cultura. Per cinque sere il camper sosta infatti in cinque diverse piazze della città e, per altrettante serate, fa invece tappa fuori Firenze: all’arrivo del mezzo saranno allestite sedie e attrezzature per dare vita a lezioni d’autore aperte a tutta la cittadinanza. Un progetto ideato originariamente da Sergio Risaliti nel 2015 in occasione della Settimana Michelangiolesca e pensato per raggiungere i luoghi della città solitamente più lontani dai musei e dai grandi eventi culturali, estendendo così l’azione della cultura a tutti i residenti e promuovendo la valorizzazione dei tanti centri storici minori che compongono Firenze e rappresentano il tessuto urbano più vissuto dai cittadini: ecco perché gli incontri trovano luogo nelle piazze e nei giardini usualmente frequentati dai residenti, individuati grazie alla collaborazione dei Quartieri, e nei Comuni di Barberino Valdelsa, Scarperia, San Casciano in Val di Pesa, Lastra a Signa e Castelfiorentino, con la collaborazione del Museo Benozzo Gozzoli. (s.spa.)

Calendario completo delle tappe del Camper:http://musefirenze.it/il-camper-dellarte-leonardo-un-genio-in-piazza/.

Per informazioni: 055-2768224, info@muse.comune.fi.it.

Informazioni anche: https://quartieri.comune.fi.it/quartiere-4.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

