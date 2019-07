In casa Use arriva Serigne Gaye: nuovo affare per il basket empolese

Dopo le importanti conferme ecco il primo affare in entrata della nuova Use Computer Gross. C'è infatti nero su bianco per Sam Serigne Gaye, classe 1996, ala piccola reduce da due stagioni con la maglia di Cecina.

Sam muove i primi passi della sua carriera in Trentino, prima alla Virtus Altogarda, poi a Bolzano per passare poi ancora all'Altogarda ed infine all'Aquila Trento nella stagione 2014/2015. Qui incontra proprio il nuovo coach biancorosso Alessio Marchini che, dopo averlo allenato per una stagione, decide che è pronto per un'esperienza in serie B. La società prescelta è l'Etrusca San Miniato nella quale resta per due annate salvo passare poi a Cecina per altre due.

Giocatore di grandi mezzi atletici, ha chiuso lo scorso campionato con numeri importanti e per questo, oltre che per il fatto che Marchini lo conosce bene, la nuova Use Computer Gross ha deciso di puntare decisamente su di lui arrivando all'accordo per la soddisfazione di entrambe le parti.

Benvenuto a Empoli, Sam!!!!

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

