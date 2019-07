Ciclista con attacco cardiaco, i soccorsi dei carabinieri forestali

In questo periodo, i carabinieri forestali di Prato sono intervenuti più volte al fine di prestare soccorso a cittadini colti da malore e bisognosi di adeguate cure mediche.

Gli avventori di un esercizio commerciale di Mercatale, a Vernio, hanno allertato i carabinieri, i quali hanno avvisato il 118. e provvedevano ad agevolare l’intervento dei sanitari nei confronti di una signora che si presentava distesa a terra con respiro affannoso a seguito di un mancamento, circondata da molte persone.

Nel secondo caso, i Carabinieri Forestali, sempre mentre stavano svolgendo l’ordinario servizio di controllo del territorio, hanno individuato un anziano ciclista che, lungo la Strada Provinciale 2 del Carigiola, si era seduto a terra e, appoggiato al guard-rail, stava accusando un attacco cardiaco. Anche in questo caso i militari contattavano senza indugio il 118 e agevolavano l’afflusso dell’ambulanza, che provvedeva ad ospedalizzare l’anziano ciclista per sottoporlo agli accertamenti del caso.

In entrambi i casi l’intervento dei sanitari, agevolato dal supporto fornito dai Carabinieri Forestali di Vernio, ha consentito ai cittadini di recuperare uno stato fisico ottimale.

È appena il caso di accennare come in questo periodo dell’anno, caratterizzato da ondate di calore molto intense, sia opportuno prendere tutte le precauzioni del caso per evitare di esporsi a malori che possono avere conseguenze anche gravi.

Ai due militari intervenuti è giunto l’apprezzamento scritto del tenente colonnello Giampiero Rutili, comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Prato, per “l’altruismo, lo spirito civico ed il senso del dovere mostrati”.

