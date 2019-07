Il Cigno Fucecchio, i risultati di una stagione molto positiva

La stagione sportiva 2018-2019 è stata assolutamente positiva per la Società “Il Cigno” di Fucecchio. Le ragazze della ginnastica artistica hanno ottenuto eccellenti risultati ai campionati nazionali UISP e ai campionati regionali AICS, conquistando numerosi podi. In dettaglio:

CAMPIONATI NAZIONALI UISP 2019

Eva Paolini, 2° cl. a trave e 3° cl. a corpo libero, cat. mini prima 3B allieve 2010-2011 Caterina Noè, 3° cl a corpo libero, cat. mini prima 3B junior 2006-2007

Matilde Capuzzo, 2° cl a corpo libero e 3° cl. a parallele cat. specialità prima junior 2006;

Clizia Giani, 2° cl a corpo libero, cat. specialità seconda senior 2005;

Chiara Ancilotti, 2° a trave cat. specialità seconda senior 2004;

Anna Ermelani, 2° cl a corpo libero, cat. specialità seconda senior 2003 e prec.

CAMPIONATO REGIONALE AICS

Eva Paolini, 2° cl, 1° grado punti 1,5 cat. A

Gemma Lelli, 1° cl 1° grado punti 1,5 cat. B

Sara Montanelli, 3° cl 1° grado punti 1,5 cat. B

Adele Bertini, 2° cl 1° grado punti 2 cat. junior

Caterina Noè, 1° cl 1° grado punti 2 cat. C

Matilde Capuzzo, 1° cl 1° grado punti 2 cat. C 3

Chiara Ancilotti, 3° cl 2° grado cat. junior A

Anna Ermelani, 3° cl 2° grado cat. senior A

Virginia Joannas, 1° cl 2° grado cat. senior F

Francesca Giorgi, 1° cl 3° grado cat. junior

Il Cigno si conferma così come un fiore all’occhiello dello sport fucecchiese, grazie al lavoro costante e caparbio di tutte le persone che ci credono fino in fondo:

le atlete, che nonostante i numerosi impegni sono sempre presenti agli allenamenti, dimostrando che con passione e dedizione si possono ottenere grandi successi;

le famiglie, che con la stessa dedizione seguono le figlie in gara e non fanno mai mancare il loro supporto;

le guide tecniche Fabiola Cantini e Irene Mazzone, che danno sempre il massimo per far progredire le ragazze, seguendole con serietà e generosità.

L’augurio per tutti è quello di continuare a migliorarsi, non solo a livello sportivo ma anche personale e caratteriale, consapevoli di far parte di un gruppo fortissimo e in costante crescita.

Fonte: Il Cigno Fucecchio

