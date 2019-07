Cinema Politeama chiuso i lunedì di luglio e agosto

Proseguirà per tutta l’estate la programmazione del cinema Politeama di Poggibonsi con tante novità nazionali e internazionali in uscita in prima visione. Tra i prossimi film in uscita Spiderman (dal 10 luglio), Edison e Serenity (dal 18 luglio), Mib International (dal 25 luglio), Hotel Artemis (dal 1 agosto) Fast & Furious (dall’8 agosto), Crawl (dal 15 agosto), Il re leone (dal 21 agosto), Il signor diavolo (dal 22 agosto), 5 è il numero perfetto (dal 29 agosto). Da lunedì 8 luglio e per tutto luglio e agosto il cinema rimarrà chiuso il lunedì per pausa settimanale.

Informazioni e orari dei film sul sito www.politeama.info

Fonte: Cinema Politeama di Poggibonsi

