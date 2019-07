CNA Pisa, come diventare impresa 4.0

CNA Digital Innovation Hub ha organizzato un nuovo seminario il prossimo mercoledì 10 luglio alle 14.00 presso la sede CNA a La Fontina (via Carducci 39, S Giuliano Terme):

Come diventare Impresa 4.0

Tutte le opportunità e le agevolazioni previste dalla normativa.

La conferma degli incentivi connessi a Impresa 4.0 per la trasformazione tecnologica e digitale, rappresenta una grande opportunità per le imprese che operano in Italia, ne parleranno:

Introduzione - Matteo Giusti, Presidente CNA Pisa

Incentivi industria 4.0 - Marlene Sotomayor, agevolazioni CNA Pisa

Decreto Crescita - Marcello Marzano, Studio MM

Credito: riforma FCG - Serena Deales, credito Finart, e Francesco Ricci, Artigiancredito Toscano

Luca Tavani, Presidente di CNA Comunicazione CNA Pisa e Portavoce Nazionale CNA Informatica. Modera Chiara Di Sacco Coordinatrice Finart CNA

info e iscrizioni su www.cnapisa.it e FB CNA-Pisa

Fonte: CNA provinciale di Pisa

Tutte le notizie di San Giuliano Terme