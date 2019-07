Concluso il secondo training del progetto europeo FINE (Food and Nutrition in ECEC)

Dal 1 al 5 luglio 2019 è stato organizzato da Arca a Firenze il secondo training del progetto europeo FINE! ( Food and Nutrition In ECEC - bando Erasmus+ KA2 Partenariati Strategici).

Il meeting con cuochi, educatori e dietisti provenienti dai paesi partner coinvolti (Bulgaria, Croazia, Portogallo e Ungheria) ha affrontato due importanti temi quali “La dieta mediterranea” ed “Il pranzo educativo come momento di socializzazione e di inclusione” .

Durante i lavori gli ospiti stranieri hanno avuto la possibilità di visitare le cucine ed osservare il momento del pasto sia attraverso filmati appositamente predisposti che attraverso l’esperienza diretta nei nidi.

Il progetto ha coinvolto i cuochi e gli aiuto cuochi dei nidi di infanzia gestiti da Arca: Farfalla, Dragoncello, Girotondo di Campi Bisenzio, Grillo parlante e Pandiramerino.

In allegato il programma del meeting.

In questi giorni cuochi e operatori dei paesi partner, dunque, si sono alternati tra training teorico e sul campo con spesa, osservazione della fase di preparazione dei cibi con i cuochi e assaggi finali dei menu proposti che compongono l’offerta alimentare dei nidi Arca.

La prima cena il 2 luglio cena presso il Nido Grillo Parlante del Quartiere 4 a Firenze.

Il principio ispiratore del progetto è la convinzione che sia importante fornire la formazione sugli aspetti legati alla nutrizione e al cibo al personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia, perché hanno una grande responsabilità nel garantire che i bambini comprendano l'importanza di una buona alimentazione e possano beneficiarne. Gli operatori forniscono indicazioni per scelte alimentari salutari e dimensioni corrette delle porzioni: insegnanti, personale addetto alla ristorazione, dirigenti scolastici e operatori sanitari devono collaborare per creare un ambiente scolastico sano che promuova un'alimentazione sana, uno stile di vita sano e l'attività fisica. Hanno anche un ruolo chiave per supportare i genitori e le famiglie nel loro compito educativo relativo alla educazione, alla nutrizione e allo stile di vita sano, con particolare attenzione alle questioni correlate ai gruppi socio-economicamente svantaggiati.

Alcuni momenti del training: dalla visita ai nidi alla presentazione delle linee teoriche e delle esperienze, alla spesa e alla preparazione e all'assaggio dei menu!

Fonte: ARCA – Cooperativa Sociale

