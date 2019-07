Concorsi amministrativi Estar, corso di preparazione Fp Cgil

La FP CGIL di Siena organizza per gli iscritti (o coloro che intendono iscriversi) un corso di preparazione ai concorsi ESTAR per assistente amministrativo (cat. C) e collaboratore amministrativo professionale (cat. D).

Gli interessati possono iscriversi al corso entro l’11 luglio inviando una e-mail a lbarbi@siena.tosc.cgil.it con nome, cognome e recapito telefonico, verranno poi contattati per il calendario formativo.

Si ricorda che l'iscrizione ai concorsi va effettuata entro le ore 12.00 dell’11 luglio 2019 (www.estar.toscana.it).

Fonte: Cgil Siena - Ufficio Stampa

