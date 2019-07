Cortona On The Move, presentazione del festival internazionale di fotografia

Si terrà mercoledì 10 luglio alle ore 13.00 presso la sala stampa Cutuli di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2019 del festival internazionale di fotografa Cortona On The Move.

Parteciperanno Monica Barni, vicepresidente della Regione Toscana con delega alla cultura; Luciano Meoni, sindaco di Cortona; Arianna Rinaldo, direttrice artistica Cortona On The Move; Antonio Carloni, direttore Cortona On The Move; Barbara Costa, responsabile dell'archivio storico Intesa Sanpaolo; Massimiliano Ulivi, direttore area retail Intesa Sanpaolo.

Fonte: Regione Toscana

