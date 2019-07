Crac Braccialini, 46 indagati per bancarotta

Sono quarantasei gli indagati per l'inchiesta sulla Braccialini. La procura di Firenze ha chiuso l'inchiesta sulla bancarotta relativa al crac della casa di moda, dichiarata fallita nel 2017 con debiti per trentasette milioni di euro.

Tra gli indagati figurano i fratelli Riccardo e Massimo Braccialini, i componenti del cda e del collegio sindacale succedutisi dal 2011 al 2014 e quelli in carica nel 2016 al momento della richiesta di concordato preventivo, ma ci sono anche di allora dirigenti e quadri di otto banche che avrebbero erogato all'azienda finanziamenti pur non essendoci le condizioni per farlo.

L'accusa è di bancarotta da falso in bilancio per i bilanci del periodo 2011-14.

