Diritti in comune Pisa: "Dalla Giunta Conti solo tagli alle risorse e propaganda"

PusaNel corso dell'ultima riunione della Seconda commissione consiliare permanente abbiamo assistito all'audizione del Direttore del SERD, Dr.Francesco Lamanna. Grande assente l'Assessora alle politiche sociali, la Dr.ssa Gambaccini.

E' in questo scenario che la SDS per il 2020 e 2021 ha deciso di tagliare circa 40.000 euro ai servizi destinati all'assistenza di pazienti con dipendenze da gioco, mantenendo intatte solo le risorse previste per le borse lavoro (21.000). Immaginiamo che sulla voce Gioco Patologico siano stati reperiti forse altri finanziamenti, ma è per noi molto grave che, a fronte anche del quadro epidemiologico generale che ci è stato presentato in commissione, non siano state reperite altre risorse da parte della Società della Salute, per far fronte all'elevata domanda del servizio e delle conseguenti misure necessarie in riabilitazione come ad esempio l'inserimento lavorativo, anzi siano state diminuite.