Donne nello sport, il 'grazie' di Empoli per valorizzare le pari opportunità

È forse l’anno dove lo sport femminile ha avuto maggior spazio mediatico. I mondiali di calcio delle ragazze della CT Milena Bertolini hanno avuto un grande impatto sull’opinione pubblica. Il Comune di Empoli ormai da tre anni sta cercando di accendere ancora di più i riflettori sulle numerose atlete e realtà sportive che si impegnano quotidianamente per promuovere lo sport al femminile. E ogni stagione sono davvero tante le società e le ragazze che si meritano un riconoscimento al termine dei loro impegno.

Oggi, lunedì 8 luglio, si è svolta la terza consegna del riconoscimento che il sindaco Brenda Barnini, e gli assessori allo sport Fabrizio Biuzzi e alle politiche sociali Valentina Torrini, hanno voluto assegnare alle atlete delle società empolesi che si sono particolarmente distinte riuscendo a portare il proprio nome o le proprie squadre a livelli di eccellenza.

«Un ringraziamento vuol arrivare a voi, alle vostre famiglie e alle società e ai dirigenti per l’impegno che mettete sempre nelle vostre gare e nel lavoro giornaliero. Questo premio parte tre anni fa, quando ancora lo sport femminile non era così mediaticamente coperto come in questi mesi. Lo abbiamo voluto avviare per dare merito alle ragazze che, come ho ben imparato anche io da bambina, per raggiungere un obiettivo devono mettere sul campo il doppio delle forze. E non è un caso se insieme all’assessore allo sport Biuzzi in questa sala sia con noi anche l’assessore alle parti opportunità Valentina Torrini. Questo riconoscimento è un messaggio anche in questo senso».

Come detto presente anche l’assessore allo Sport Fabrizio Biuzzi, che ha sottolineato come «a Empoli parlare di sport equivalga nella maggior parte delle volte a trattare di ragazze e di donne; le quali, ormai superata la fase di semplice partecipazione alle varie discipline sportive diventano sempre più protagonista con risultati di livello nazionale o addirittura europeo».

«È un piacere leggere nei vostri volti la determinazione e la fierezza delle vere sportive che ci mettono grinta, passione e tanta voglia. Siamo felici per i vostri risultati, anche con questi successi sportivi e con riconoscimenti come questo si può accrescere e sviluppare il diritto alle pari opportunità che non dobbiamo mai dimenticarci di tutelare e difendere – ha detto l’assessore Torrini».

Le premiate del 2019

Paola Boglioni e Clara Anastasia Cancilla, calciatrici delle Empoli Ladies, la prima convocata dalla nazionale italiana femminile di calcio Under 19 per partecipare alla fase elite dell'Europeo di calcio, la seconda Under 17 – ha ricevuto il premio il ds Marco Landi;

Vanessa Fratila, tennista cresciuta nell’Empoli Tennis School, la quale ha trionfato al torneo internazionale di tennis denominato “Lemon bowl” nella categoria Under 12;

le giocatrici della Use Pallavolo, protagoniste della riconquista della prima divisione dopo un campionato di seconda divisione condotto praticamente sempre in testa alla classifica. La squadra inaspettatamente retrocessa lo scorso anno è stata confermata al 90% dalla dirigenza ed ha disputato un campionato notevole, conquistando 23 vittorie nei 26 match disputati. Le 17 vittorie consecutive conseguite nella parte centrale del campionato rappresentano un primato che resterà a lungo nella memoria di atlete, dirigenti e tifosi. Le protagoniste del bellissimo campionato di Seconda Divisione, guidate dall’allenatore Andrea Bellucci: Giulia Serraglini (Capitano), Asia Aramini, Camilla Aramini, Linda Baldini, Viola Baldini, Caterina Baronti, Marta Bartalucci, Alessia Brogi, Livia Donati, Alice Giannotti, Viola Matteuzzi, Laura Nencioni, Chiara Prima;

la Toscana Atletica Empoli, società è arrivata nella massima categoria e ai campionati italiani assoluti categoria femminile. Ecco la Squadra finale oro: 100 mt Bazzoni Chiara (Sarti Camilla), 200 mt Bazzoni Chiara (Bruscoli Elisa), 400 mt Dallasta Stefania (Salvadori Elettra), 800 mt Ferretti Caterina, 1500 Ferretti Caterina, 5000 Benigni Linda, 3000 St Giarelli Greta, 100Hs Bylykbashi Alessia, 400Hs Salvadori Elettra, Salto in Alto De Martino Giada, Salto con l’asta Cadeddu Daniela, Salto Triplo Niang Adama, Salto in Lungo Bylykbashi Alessia, Lancio del Peso Varriale Alessia, Lancio del Martello Miceli Laura, Lancio del Disco Varriale Alessia, Lancio del Giavellotto Chenet Giulia, Marcia Petrini Natalia, 4x100- Politi Claudia/Bylykbashi Alessia/Sarti Camilla/Bruscoli Elisa, 4x400- Dallasta Stefania/Salvadori Elettra/Ferretti Caterina/Rizzuto Anna. Le due staffette parteciperanno anche ai campionati italiani assoluti di Bressanone del 27 luglio.

Un premio giunto alla sua terza edizione che ha visto nei due anni precedenti queste premiate: nel 2017 Empoli Ladies (Prima Squadra); Empoli Pallavolo (Prima Squadra); Serena Cinotti, Sharon Van Der Wardt, Guia Sesoldi Use basket femminile; nel 2017 Sofia Tonelli, atleta della Saltavanti; Margherita Spagli, Wallers Tchoukball; Martina Nuti, pattinatrice polisportiva Coop Empoli; Vittoria Marchetti, pattinatrice Stella Rossa.



Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli