Elton John Lucca ti ama: le foto del Farewell Brick Road Tour

Il baronetto del pop Elton John saluta per la sesta volta Lucca dopo il concerto che pare essere il suo addio definitivo all'Italia. La 'yellow brick road' per una sera è stata Lucca, vista dagli spalti delle Mura, dove due anni fa a tener banco furono i Rolling Stones. Nel 2021 il suo tour si chiuderà e così anche le esibizioni dal vivo, ma per i fan è ancora vivo il ricordo della serata di ieri, luminosa e sbrillucicante proprio come sir Elton. I suoi più grandi successi sono stati inanellati uno in fila all'altro. Da Rocket Man a Candle in the Wind, tutte le canzoni su cui i veri fan hanno finito il fiato nella calda serata di luglio. Per chi ieri non c'era, ci sono sempre le foto di Stefano Dalle Luche per rivedere alcuni magic moments di ieri.

