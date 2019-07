Eugenio Giani consegna al Sindaco di Cerreto Guidi il simbolo di Cosimo I de' Medici

Ieri, domenica 7 luglio 2019, nell'ambito della manifestazione "La Notte d'Isabella", il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani ha consegnato a Cerreto Guidi il simbolo di Cosimo: la tartaruga con la vela.

Nell'anno dei 500 anni dalla nascita di Cosimo I, è stato questo un importante omaggio per le manifestazioni in un paese che migliora e si sviluppa, mantenendo vive le tradizioni e il rispetto per le radici.

L’Amministrazione comunale, felice del riconoscimento assegnato, ringrazia tutte le associazioni e le persone che si stanno impegnando per il proprio paese.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

