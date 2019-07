Fiction Enrico Piaggio, Boni e Ciufoli in visita al Camposanto Monumentale

Gli attori Alessio Boni e Roberto Ciufoli, accompagnati dal produttore Massimiliano La Pegna, hanno fatto visita alla Piazza dei Miracoli, soffermandosi ad ammirare il Trionfo della morte di Buffalmacco in Camposanto Monumentale. L'attore Boni, in città per le riprese della fiction tv su Enrico Piaggio fondatore dell'omonima casa motociclistica, è rimasto colpito dai colori dell'affresco, oltre che dalla drammaticità delle scene ritratte. I restauratori presenti sul posto, lo hanno accompagnato nella visita, ripercorrendo la storia del salvataggio dell'affresco, dai danneggiamenti subiti a causa del bombardamento, fino al recente ricollocamento grazie alle più avanzate tecniche di restauro.

