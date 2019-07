Giornalismo, De Bellis, Sinibaldi e Sofri al Festival 11 Lune di Peccioli

Nell'ambito del workshop estivo del POST e del festival 11Lune

Martedì 9 luglio ore 21.30

Peccioli, Biblioteca Comunale Fonte Mazzola

Luca Sofri incontra Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24

Giuseppe De Bellis inizia la sua carriera al Giornale, dove tra le altre cose ha seguito come inviato in America i più importanti eventi politici e di costume, come le elezioni presidenziali del 2008 e del 2012, fino a divenire nel 2011 vicedirettore e nel 2016 condirettore della testata. Dal 2014 fonda e dirige Rivista Undici. Nel 2017 è direttore del settimanale GQ. In Sky dal 2018, è stato Condirettore Vicario di Sky Sport, con delega a Sky Sport24, SkySportHD.it e ai contenuti editoriali digitali di Sky Sport. Dal gennaio 2019 è alla guida di Sky TG24. Nel 2007 ha vinto il Premio CONI per la letteratura sportiva con il libro Doppio passo.

Giovedì 11 luglio ore 21.30

Peccioli, Biblioteca Comunale Fonte Mazzola

Luca Sofri incontra Marino Sinibaldi, direttore RAI RADIO3

Marino Sinibaldi autore e conduttore dai primi anni Ottanta di programmi radiofonici e televisivi, tra i quali “Fine secolo”, “Lampi” e “Fahrenheit” per Radio3. Per la radio ha anche curato e condotto lunghe dirette speciali e ha seguito i principali appuntamenti culturali italiani. Vicedirettore di Radio3 dal 1999 e vicedirettore dei programmi radiofonici della Rai dal 2002, è dal 2009 direttore di Radio3.

Curatore di rassegne culturali, ha ideato e dirige “Libri come”, festival del libro e della lettura che si svolge all’Auditorium-Parco della Musica di Roma. Dal 2017 è componente del Cda della Fondazione Bellonci e del direttivo del Premio Strega.

Autore di saggi di critica letteraria per Einaudi, Bompiani, Baldini & Castoldi, Donzellie di storia della cultura e delle comunicazioni di massa per gli editori Garzanti, Feltrinelli, Zanichelli e per l’Enciclopedia Treccani, nel 1997 per l’editore Donzelli ha pubblicato “Pulp. La letteratura nell’era della simultaneità”. Nel 1999 Einaudi ha edito le sue conversazioni radiofoniche con Natalia Ginzburg nel volume “E’ difficile parlare di sé”. Nel 2014 Laterza ha pubblicato “Un millimetro in là. Intervista sulla cultura”.

Il Post, il giornale online diretto da Luca Sofri, terrà un workshop di giornalismo per giovani studenti all’interno del festival 11 Lune.

Il workshop vuole contribuire a diffondere le conoscenze del Post tra i giovani aspiranti giornalisti e si svolgerà da lunedì 8 a domenica 14 luglio 2019: sarà gratuito e aperto a 20 studenti, che saranno ospitati da 11 Lune per tutta la settimana, e che sono stati scelti dopo un annuncio sul Post che ha ricevuto oltre trecento candidature: a dimostrazione della grande domanda per iniziative di formazione per i giovani e di condivisione pubblica delle nuove dinamiche dell’informazione.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Peccioli