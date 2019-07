Maltempo estivo: tromba d'aria su Livorno e allagamenti a Pisa

Il maltempo è giunto questa notte tra Pisa e Livorno, creando diversi danni. Ad esempio, lungo la zona nord di Livorno una tromba d'aria ha danneggiato i tetti di alcuni capannoni industriali di via Enriques e alcuni container sono stati rovesciati. Sul posto i vigili del fuoco di Livorno.

Passiamo al Pisano. Dai violenti temporali giunti nella Valdera e vicino la costa, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per risolvere le situazioni di allagamenti e di rimozione dei detriti dalle strade. Le precipitazioni piuttosto importanti si sono concentrate a Filettole, nel comune di Vecchiano (Pisa) e, in Valdera, nel comune di Casciana Terme Lari e in località La Sterza, vicino a Lajatico.

