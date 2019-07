La giornata ‘Contratto Sicuro’: workshop formativo del Sunia sulla regolarità dei contratti di locazione

Il mercato della locazione nella nostra Regione è condizionato da diversi fattori – alta tensione turistica, Airb&b, Polo Universitario anche con sedi di facoltà e scuole di specializzazione straniere, concentrazioni di luoghi e sedi di lavoro – che determinano un costo medio dei canoni di locazione, tra i più alti in Italia. Vi è inoltre un alto tasso di irregolarità sotto il profilo della contrattualistica e la conseguente insorgenza di molti casi di difficoltà nei rapporti tra inquilino e proprietario. Tutte situazioni che rendono la locazione un elemento difficile da gestire.

Tra l’altro affitto è in decisa crescita: secondo dati Banca d’Italia, c’è una domanda residenziale aggregata di giovani, studenti e lavoratori immigrati che oscilla tra 2,4 e 2,8 milioni di persone e la metà di queste è in grado di pagare un affitto di circa 500 euro al mese. Ma non solo. Il mercato della locazione è di circa 670.000 case l’anno, a cui se ne aggiungono altre 730.000 usate per la locazione breve: il mercato della locazione lunga – a canone libero o concordato – è sostanzialmente stabile, mentre è esplosa la locazione breve (da 1 giorno a 1 anno), che interessa molto il mercato turistico, ma anche studenti e manager. Un fenomeno ‘importante’, con affitti ‘importanti’ e molto vantaggiosi per la proprietà, meno per lo Stato perché c’è una fetta di illegalità enorme.

‘Il Sunia è sempre stato in prima linea - afferma Laura Grandi, segretaria del Sunia di Firenze - nel portare avanti la politica della legalità , nel mercato delle locazioni: un impegno costante a realizzare campagne informative per sensibilizzare i cittadini alla regolarità del contratto di affitto e, di conseguenza, sui rischi connessi al mancato adempimento di questo obbligo di legge’. E ancora a fornire ai cittadini consulenza e assistenza per trovare abitazioni in locazione con canone sostenibile o per la rinegoziazione del canone in caso di affitti troppo alti; sulla regolarizzazione fiscale delle locazioni e sulla registrazione dei contratti di locazione; e a garantire il servizio di registrazione del contratto di locazione presso i propri sportelli degli uffici territoriali.

Se ne parlerà domani, 9 luglio, presso la Camera del lavoro fiorentina in Borgo dei Greci, dalle ore 9,30 alle 16,00: un workshop dove approfondire la materia insieme a legali della struttura nazionale del Sunia e a tutti gli operatori e funzionari che quotidianamente affrontano questa tematica.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

