La Start-Up Innovativa 'Digital Service Leone' inaugura la nuova sede

“Digital Service Leone” è una start-up fiorentina nata dall’idea di due donne imprenditrici: Elena Pozzi, amministratore unico di Leone SpA, azienda metalmeccanica storica fiorentina leader nel settore dei prodotti per ortodonzia e implantologia dentale e Paola Castellacci, amministrare delegato di Var Group Digital, la divisione di servizi per la comunicazione digitale e la digital experience di Var Group, uno dei principali partner in Italia capaci di guidare le aziende verso la Digital Transformation.

La sua nuova sede ospiterà una “Palestra di Intraprendenza” dell’Università di Firenze dove 30 studenti dell'Ateneo, provenienti da tutti gli ambiti disciplinari, svolgeranno un percorso di allenamento mirato a sviluppare competenze imprenditoriali.

L’evento inaugurale sarà alla presenza del Sindaco di Firenze Dario Nardella e del prorettore dell’Università di Firenze Andrea Arnone, che premieranno gli studenti vincitori della due giorni di “Palestra di Intraprendenza”. Partecipano Elena Pozzi, amministratore unico di Leone SpA e Paola Castellacci amministratore delegato di Var Group Digital.

Digital Service Leone

Mercoledì 10 luglio 2019, ore 17.30

Via Pratese 160/B - Firenze

Digital Service Leone (DSL) s.r.l. è una start-up innovativa che ha lo scopo di fornire ai dentisti, attraverso una piattaforma digitale, trattamenti ortodontici innovativi e invisibili personalizzati sul paziente. Questi trattamenti vengono effettuati con manufatti, prodotti da DSL, attraverso tecnologia digitale con scanner e stampanti 3D, con la costante supervisione di tecnici specializzati.

La Palestra di Intraprendenza fa parte delle iniziative promosse dall’Università di Firenze nell’ambito delle attività di orientamento al lavoro per i propri studenti e laureati. Si tratta di un programma intensivo di due giorni nel quale gli studenti debbono individuare soluzioni innovative in risposta a problemi reali

