I lavori tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina sono all'ordine del giorno per chiunque si trovi a percorrere quel tratto di Fi-Pi-Li. Sono molte le notizie riguardo la superstrada nelle ultime settimane e proprio su quel tema verteva il sondaggio di gonews.it.

Per gli automobilisti è stato fatto abbastanza? Tantissimi lettori hanno votato ed è stato un vero e proprio plebiscito. Sono stati pochissimi quelli che hanno risposto di sì, solo il 7.24% dei votanti, mentre la stragrande maggioranza (92.06%) pensa che non sia stato fatto abbastanza per gli automobilisti.

Vi ricordiamo che potete seguire in homepage fino alla prossima settimana il nuovo sondaggio, lo trovate nella colonna di destra.

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino