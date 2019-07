Lineapelle London, lo stile inglese con il cuoio italiano

Si svolge domani, martedì 9 luglio, l’edizione di luglio dell’oramai atteso appuntamento di Lineapelle London, in programma presso gli spazi di design dell’Ham Yard Hotel, che ospiterà, in un’atmosfera informale, i lanci del campionario invernale 20/21 di un selezionato gruppo di espositori.

Saranno presenti 40 espositori: 32 italiani e 8 stranieri; 26 concerie, 8 produttori di sintetici/tessuti, 6 accessoristi.

L’agenda di Lineapelle London prevede due seminari stilistici a cura del Comitato Moda Lineapelle. Uno alla mattina, uno al pomeriggio. Presenteranno l’evoluzione dei trend per la stagione invernale 2020/2021. Key concept: EQ – Emotion Quotient. Abstract: “Il nostro quoziente emozionale è l’unità di misura della rivoluzione digitale, nella quale l’espressione è così veloce da diventare senza filtro e la razionalità si trasforma in istinto puro. Filo conduttore della nuova stagione è il dialogo tra perfetto e imperfetto, l’interferenza/convivenza tra naturale e tecnologico”.

Non solo stile, ma anche colori: visto che Lineapelle London presenta l’iniziativa di engagement Lineapelle is on Everyone’s Lips, facendo interagire una truccatrice con le visitatrici presenti in fiera, alle quali sarà offerto un esclusivo rossetto realizzato nel colore di riferimento della prossima stagione invernale: un particolare tono di rosso.

Durante l’evento londinese, il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale proporrà il seminario “Inherent Vice & the Virtuous Cluster: il caso della Pelle Conciata al Vegetale in Toscana”.

Fonte: Lineapelle London

