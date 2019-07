Mensa e trasporto scolastico: prorogati i termini per le iscrizioni online

Sono stati prorogati i termini per le iscrizioni online ai servizi di mensa e trasporto scolastico per i bambini che frequentano le scuole dell'infanzia e primarie comunali e statali di Pistoia.

Per il trasporto scolastico saranno accolte fino al 31 luglio, per la mensa fino al 31 agosto.

La procedura online, che prenderà il via con l'anno scolastico 2019-2020, agevola notevolmente l’utenza, permettendo una più intuitiva e veloce compilazione della domanda, senza doversi recare fisicamente negli uffici preposti per la redazione dei moduli cartacei.

«Si tratta di una importante novità – spiega l'assessore all'educazione Alessandra Frosini –, per questo motivo abbiamo deciso di posticipare le scadenze al fine di permettere agli utenti di avere tutte le informazioni e le spiegazioni utili per adeguarsi a questo nuovo sistema di iscrizione. Con la modalità online si eliminano i tempi di attesa degli utenti, che in totale sono circa 6.000, necessari con le iscrizioni su moduli cartacei. Gli uffici hanno svolto un gran lavoro in poco tempo e per questo li ringrazio. Si tratta, però, solo dell'inizio: infatti nel 2020 è previsto un ulteriore ampliamento dell'offerta online, nell'ottica di un'Amministrazione sempre più trasparente ed efficiente».

Quest'anno è necessario far iscrivere l’intera utenza, visto il passaggio da una procedura cartacea a una digitale per la quale è necessario che tutti i bambini - i quali usufruiscono dei servizi mensa e trasporto - siano inseriti ex novo nel database, potendo solo così rilasciare il relativo codice identificativo al termine dell'iscrizione online.

Dall'anno scolastico 2020/2021 il servizio di trasporto richiederà per tutti, come sempre, l’iscrizione annuale, mentre per il servizio mensa sarà sufficiente iscriversi soltanto il primo anno di ogni nuovo ciclo scolastico (il primo anno della scuola dell’infanzia e il primo anno della scuola primaria).

La procedura di iscrizione, che risulta dunque molto semplificata rispetto al passato, prevede la compilazione di una pagina digitale dove sono richiesti i dati e gli allegati necessari.

Gli allegati (come attestazione Isee, carta di identità, ecc.) dovranno essere caricati in formato pdf direttamente sul modulo online.

Per quanto riguarda il servizio mensa scolastica, l’iscrizione online avrà anche un ulteriore e importante vantaggio, ovvero l'attivazione del servizio SMS per la rilevazione dell’assenza giornaliera dal pasto.

Tutto il materiale informativo, compreso lo stradario relativo al trasporto scolastico, sarà consultabile sul sito del Comune alle rispettive pagine tematiche:

per la mensa: http://www.comune.pistoia.it/1946;

per il trasporto http://www.comune.pistoia.it/1713

Per le iscrizioni l'indirizzo è http://www.comune.pistoia.it/13341

Il Comune di Pistoia, Copit per il trasporto e Ristorart per la mensa, accompagneranno gli utenti in questo passaggio con numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica dedicati, per fornire chiarimenti e aiutare, all'occorrenza, nella compilazione del modulo informatico.

Questi i contatti utili: per la mensa 0573 371832 oppure 371853, iscrizionimensa2019.2020@comune.pistoia.it; per il trasporto 335-5788867 oppure 0573 371819, m.meloni@comune.pistoia.it.

In allegato due foto. Nella prima da sinistra la funzionaria del servizio educazione Federica Taddei, l’assessore all’educazione Alessandra Frosini e la dirigente del servizio educazione e istruzione Francesca De Santis. Nella seconda foto un momento della conferenza stampa che si è svolta stamani.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia