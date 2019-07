Minicar in fiamme: paura intorno al fuoco divampato in via Sanzio

Attimi di terrore in via Sanzio a Empoli a causa di una minicar che ha preso fuoco. Come riporta il quotidiano La Nazione, è successo nelle prime ore di ieri pomeriggio quando, per cause in corso di accertamento ma probabilmente accidentali, il veicolo che si trovava parcheggiato è stato avvolto dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli e i carabinieri della compagnia di via Tripoli.

Le fiamme, alte e dense di fumo nero visibile anche da lontano, sarebbero divampate intorno alle 15 facendo scattare l’allarme da vicini e residenti della zona. Il fuoco è riuscito a raggiungere l’insegna e la tenda di un bar a pochi passi dalla minicar. Le operazioni di spegnimento dei vigili sono andate avanti a lungo, il veicolo ne è uscito completamente distrutto ma i danni sono rimasti circoscritti.

