Mostra fotografica 'Toscana' al RockUnMonte di Montespertoli

I fotografi del Circolo Fotografico Fermoimmagine Montespertoli in mostra con il loro sguardo personale sulla splendida Toscana con scatti inediti. Un evento inserito nel programma ufficiale del festival RockUnMonte a Montespertoli 19/20/21 Luglio 2019. La collettiva verrà allestita nello spazioLOFT19, in via Sonnino 19/21, il salotto nel cuore del paese che potrà essere bel punto d’incontro per gli appassionati di Fotografia, di Toscana e di Musica nel sali e scendi tra le due piazze che ospiteranno i concerti.

OPEN 19/20/21 Luglio 18-23 (salvo aperture straordinarie).

750 gli scatti consegnati dai soci del circolo, segno di grande vitalità ma anche di grande lavoro di selezione successivo.

La mostra sarà divisa a temi con 55 foto su pannelli di legno e grate metalliche, altre 65 foto saranno posizionate nella grande parete metallica e 20 nel totem girevole di Daniele Galloni. Uno scritto originale della artigiana-scrittora Giovanna Vannini farà da cappello alla collettiva.

La mostra ha la supervisione artistica di Samuele "HOBO" Calamassi, la foto nella locandina è di Eva Franceschi.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Montespertoli