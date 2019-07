Novità per Maria Fresu: la pista sulla strage di Bologna continua

La verità per Maria Fresu, come riporta il quotidiano la Nazione, sembrerebbe sempre più vicina.

La donna di Montespertoli morì quando aveva 23 anni con la figlia Angela di 3 e l’amica Verdiana Bivona, di Castelfiorentino. Rimasero coinvolte il 2 agosto 1980 fra le 85 vittime della strage di Bologna.

Gli accertamenti in corso sui resti di Maria Fresu, riesumati a marzo dal cimitero di Montespertoli, sarebbero rilevanti per sapere l’esatta natura dell’esplosivo. La donna sarebbe infatti stata fra gli 85, la più vicina all’ordigno, sul quale ci sarebbero novità. La bomba sarebbe stata fatta con 11 Kg di esplosivo e non con 25 come si riteneva inizialmente.

Continua quindi su questa pista il processo a Gilberto Cavallini e torna il sospetto che la bomba sia scoppiata accidentalmente a Bologna e fosse destinata ad un altro luogo.

