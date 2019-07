Piano Operativo Comunale a San Gimignano, ufficio aperto ai cittadini

Martedì 9 Luglio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17; giovedì 11 Luglio dalle ore 10 alle ore 13

Prosegue il percorso partecipativo per la formazione del nuovo Piano Operativo Comunale (POC). Presso gli Uffici Comunali in Piazza Duomo, sarà presente il gruppo di professionisti incaricati della redazione del Piano Operativo Comunale per fornire eventuali chiarimenti.

Fonte: Ufficio stampa

