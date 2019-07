Pistoia Blues, visitatori affollano strade del centro per mercatini e artisti di strada

Colpisce nel segno, il connubio tra musica blues e mercatini commerciali, dell'hobbistica e dell'ingegno. Da venerdì a ieri, domenica 7 luglio, la presenza di oltre 50 banchi per le vie del centro ha riportato in passeggiata nelle ore serali molte persone tra pistoiesi e turisti, richiamati anche dall'apertura straordinaria dei negozi e dalle proposte enogastronomiche di locali e ristorante.

«Siamo soddisfatti del clima che si è creato in città in questi giorni – evidenzia l'assessore al Turismo e alle Tradizioni, Alessandro Sabella –. Lo scorso anno abbiamo lanciato la scommessa di riportare i mercatini nel centro storico durante il Festival Blues e, con impegno e dedizione, stiamo riuscendo a recuperare questa consuetudine, puntando molto anche sulla qualità dell'offerta commerciale. Probabilmente serviranno ancora alcune edizioni per riportare questa tradizione agli antichi fasti, ma la partenza è buona e promettente. La risposta delle persone è stata molto positiva e questo ci sprona a proseguire nella direzione che abbiamo intrapreso. Ci aspettano altri tre giorni di grande musica e intrattenimento, invitiamo tutti a prendere parte a questa grande festa che è il Pistoia Blues.»

Nei giorni scorsi, da metà pomeriggio fino al termine dei concerti, via Cavour, via Buozzi, via Curtatone e Montanara fino a piazza San Francesco, si sono animate di colori, luci e suoni, che hanno attirato la curiosità di tanti visitatori, richiamati non soltanto dalle note che provenivano dalle principali piazza cittadine, ma anche dai tanti banchetti presenti in strada. Capi di abbigliamento, accessori, oggettistica, articoli di hobbistica e da collezione, opere di ingegno e artigianato locale: molta la merce di qualità esposta, con un occhio di riguardo ai manufatti frutto dell'ingegno di artigiani locali e non solo, particolarmente apprezzati.

Da stasera, lunedì 8 luglio, fino a mercoledì 10 luglio, in via Cavour, via Cino e via Buozzi, dalle 18.30 a mezzanotte, sarà la volta della manifestazione Street Art Blues. In programma performance di artisti di strada che si esprimeranno sul tema “Musica e cultura blues”.

Fonte: Comune Pistoia - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pistoia