Podi di tutti i tipi per gli atleti del gruppo sportivo Vigili del Fuoco Pisa

BILLI e bravi! Medaglie d’oro, d’argento e di bronzo per i giovani atleti del gruppo sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa. I nostri ragazzi hanno occupato tutti i gradini del podio. La soddisfazione degli allenatori.

Si sono conclusi nel pomeriggio di domenica 7 luglio le gare del Festival dei Giovani all’Idroscalo di Milano, la manifestazione nazionale più importante dell’anno per le categorie allievi e cadetti (10-14 anni) iniziata venerdì 5 luglio.

Per la “Billi-Masi” hanno partecipato 7 ragazzi: 1 allievo A, 1 allievo B1, 1 allievo C e 4 cadetti.

La squadra, accompagnata dagli allenatori Alessandro Simoncini e Edoardo Bellani, è partita alla volta di Milano il 3 luglio e a Milano ha effettuato gli ultimi allenamenti di rifinitura.

Di tutto riguardo i risultati raggiunti dai ragazzi: Simone Luppichini, 10 anni, ha conquistato due medaglie d’oro; Elia Pellegrini, 11 anni, è salito sul gradino più alto del podio in 7,20 allievi B1 e ha conquistato un argento nel Singolo 720 allievi B1.Oro anche per Mattia de Pasquale, 13 anni, primo nel 7,20 allievi C.

Per i cadetti Leonardo Pioli e Nicola Pratelli hanno portato a casa rispettivamente un argento e un bronzo e bronzo nel due senza per Nicola Pioli e Gabriele Papini.

“Siamo molto soddisfatti delle gare - hanno dichiarato gli allenatori Alessandro Simoncini e Edoardo Bellani - soprattutto perché abbiamo notato un netto miglioramento nei ragazzi sia comportamentale che sportivo; questo fa ben sperare per il prossimo anno soprattutto perché i 4 cadetti passeranno nella categoria successiva e incontreranno le prime gare sulla distanza olimpica”.

