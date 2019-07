Regolamento di conti per gestire giro di prostituzione, arrestato un uomo

I militari del Comando provinciale dei carabinieri di Prato hanno rintracciato e arrestato per rissa aggravata in concorso con lesioni personali aggravate, un 29enne di origine cinese. L’uomo aveva preso parte a un cruento regolamento di conti per la gestione dello sfruttamento della prostituzione all’interno dei night club pratesi.

Il cittadino cinese, privo di regolare permesso di soggiorno si nascondeva in un appartamenti di via Frascati. I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo grazie a una ininterrotta attività di appostamento.

I militari continuano nelle ricerche degli altri cinque cittadini cinesi destinatari dello stesso provvedimento di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso 17 maggio dal Gip del Tribunale di Prato.

Il 29enne ora è nel carcere di Prato in attesa di essere interrogato dall’autorità giudiziaria pratese.

