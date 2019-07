Rimozione della posidonia, il calendario degli interventi

Sono partiti i lavori di Comune e Aamps per la rimozione e lo smaltimento della posidonia accumulatasi sulle principali spiagge cittadine, quelle più frequentate e dove è possibile operare con mezzi meccanici.

Gli orari degli interventi sono stati programmati in modo da ridurre al minimo, per quanto possibile, i disagi per i bagnanti.

Già dalle 5 del mattino di oggi, lunedì 8 luglio, è iniziata la sistemazione dell’arenile dei "Tre Ponti" (la spiaggetta a sud della penisola). Le attività sono state completate alle ore 9.20, senza eccessivo disturbo ai cittadini e alle attività commerciali presenti.

Alle ore 9.30 sono iniziate le operazioni per calare la minipala nella porzione sud della Spiaggia del Felciaio, nei pressi del ristorante "Ostricaio". L'escavatore grande, utilizzato per calare la minipala sulla spiaggetta, oggi rimarrà parcheggiato ed inattivo sulla passeggiata.Domani, martedì 9 luglio, alle ore 5, la minipala posizionata sulla spiaggia del Felciaio entrerà in funzione. Il personale incaricato provvederà ad ammucchiare le foglie di posidonia spiaggiata. Salvo imprevisti, l’attività sarà completata in giornata, e per il tardo pomeriggio si prevede di rimuovere il mezzo meccanico.Mercoledì 10 luglio, a partire dalle ore 5, caricamento delle foglie di posidonia precedentemente raggruppate ai Tre Ponti e al Felciaio, e conferimento ad un impianto di trattamento autorizzato. L’attività dovrebbe concludersi intorno a mezzogiorno.Giovedì 11 luglio, dalle ore 5, raggruppamento e caricamento delle foglie di posidonia spiaggiata presso il complesso Spiaggia della Bellana - Scoglio della Regina. Vista la quantità di materiale presente, l’intervento richiederà un paio di giorni di lavoro, e dovrebbe quindi concludersi il giorno successivo, venerdì 12 luglio.