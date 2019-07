Riqualificazione Piazza Della Vittoria, SPC: "Con gli abitanti contro l'abbattimento dei pini"

“L’assessora Del Re si è forse distratta?” è la replica da parte di Antonella Bundu, Dmitrij Palagi e Vincenzo Pizzolo del gruppo “Sinistra Progetto comune” all’intervista rilasciata dall’assessora Cecilia Del Re riguardo il progetto di riqualificazione di Piazza Della Vittoria.

“Facciamo notare innanzitutto all’assessora Del Re che gli alberi presenti in Piazza della Vittoria sono 42 e non 68, forse una maggiore presenza sul territorio aiuterebbe a non incorrere in tali errori e – poi aggiungono i consiglieri – ancor più grave è che l’assessora ci pare poco informata riguardo le valutazioni sul taglio dei sei pini. Infatti nelle tre valutazioni redatte gli agronomi danno valutazioni differenti sullo stato di salute dei pini e le ultime due sono state fatte a distanza di tre mesi l’una dall’altra, cosa già curiosa in sé, e che diventa ancor più singolare, visto che sono quelle che esprimono giudizi contrastanti tra loro. E laddove tale punto controverso fosse risolto positivamente per l’attuale amministrazione, perché aspettare ben 13 mesi per l’abbattimento di “alberi pericolosi”? Ma il giudizio negativo sulle dichiarazioni dell’assessora Del Re riguarda anche altre parti della sua intervista. L’Assessora parla di percorsi di partecipazione e noi siamo favorevoli, allora perché non iniziare proprio con l’associazione dei cittadini di Piazza Della Vittoria che da tempo si batte contro l’abbattimento dei pini, che a fine gennaio presentò anche una petizione al sindaco con la richiesta di rivedere il progetto definitivo e che – concludono i consiglieri di Sinistra Progetto Comune – solo poco tempo fa ha terminato un presidio?”.

