Sagra della Zuppa 2019, ospiti Morgan, Nada e Cecco & Cipo

Dopo Gino Paoli, Calcutta, PFM e Jerry Calà, è il momento di Morgan, Nada, Cecco & Cipo e molti altri ancora. Altro giro e altra corsa a Massarella, arrivano nuovi artisti italiani e internazionali a mangiare la zuppa e soprattutto a esibirsi al Reality Bites Festival. Quest'ultimo, assieme alla Sagra della Zuppa alla sua 49esima edizione, è una realtà ormai collaudata e inserita a pieno titolo tra le kermesse musicali più importanti dell'estate toscana (e non solo). Il 2019 è anche il momento in cui la festa diventa plastic free.

La Sagra della Zuppa-Reality Bites Festival tornerà l'11 luglio e durerà fino al 21. Anche nel 2019 ci saranno big della musica italiana - Morgan e Nada su tutti - a cui si affiancheranno le nuove leve del pop e dell'indie, tra cui alcuni volti molto conosciuti nell'Empolese Valdelsa come Cecco & Cipo o Legno. A tutto ciò si affianca la sagra, con i volontari che da anni ormai preparano manicaretti a tutti gli ospiti, alcuni dei quali non mancano di farsi immortalare mentre girano la zuppa. Immancabile la Serata Massigiana, la più a km 0 di tutte.

"La manifestazione negli ultimi anni ha ottenuto uno spessore oltre le aspettative e ce ne eravamo resi conto, ma il fatto che i giovani si avvicinano alla nostra realtà come si fa coi grandissimi eventi ci ha sbalordito. Speriamo diventi un polo di aggregazione e attrazione turistica che valorizzi sia il Padule sia tutta Fucecchio. Diventiamo plastic free perché vogliamo dare un messaggio importante a tutti. Non è semplice e ancora non si può fare qualcosa senza plastica al 100% ma ci proviamo" ha detto Ferrero Rosati.

Il sindaco Alessio Spinelli ha aggiunto: "La festa nacque per far conoscere Massarella. Un tempo gli organizzatori giravano casa per casa per prendere le verdure e la facevano la notte. Allora era una vera e propria festa così come lo è adesso. La brillante idea della kermesse è stata attualizzarla e modernizzarla. Francesco Corsagni e la Limonaia hanno dato un valore nuovo in grado di portare avanti il festival per molti anni. Le piccole cose, se gestite bene, danno visibilità e orgoglio". Il primo cittadino ha chiuso con una provocazione a Jovanotti: "Al suo concerto hanno ripulito tutto subito, noi faremo anche meglio ora che siamo plastic free. Allora dico a Jovanotti di venire da noi l'anno prossimo per i 50 anni".

Organizzato da Contrada Massarella-Gruppo Spontaneo d'Iniziativa in collaborazione con La Limonaia Corsini e col patrocinio del Comune di Fucecchio, il Festival ha lanciato sui social già qualche divertente video promozionale, a opera di 16DEE. Una novità riguarda la presenza di alcuni ragazzi della Luiss che frequentano un master riguardo musica e eventi e faranno lo stage proprio alla sagra. È online anche il sito dell'iniziativa, di seguito invece il programma, ricordando che tutti gli eventi sono a ingresso gratuito (dove non indicato, il palco è in piazza XXIII Agosto).

Giovedì 11 Luglio: GAZEBO + Concorde Crew DJ Set

Venerdì 12 Luglio: Viito, Giovane Giovane + aftershow DJ Set "I Like 2000" Tao Tze Tung DJ & Fritz Orlowski DJ al Palco Scuola

Sabato 13 Luglio: Giuda Dead Visions con Francesco Mandelli + aftershow DJ Set: Gighe DJ + Beke_Bauer DJ + Fulci DJ al Palco Scuola

Domenica 14 Luglio: Legno, Mox, Xaleido,

Venerdì 19 Luglio: Nada, Emma Nolde + aftershow DJ Set "Indie.Icon" Fritz Orlowski DJ al Palco Scuola

Sabato 20 Luglio: Fulminacci, Cecco e Cipo + aftershow DJ Set: "Azzurro...Una Storia Italiana" Gruvy DJ & Fritz Orlowski DJ al Palco Scuola

Domenica 21 Luglio: Morgan & Megahertz, Cactus?, Halba X Foldino.

Gianmarco Lotti

